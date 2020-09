Le persone in sovrappeso hanno il 46% di possibilità in più di contrarre Covid-19. A spiegarlo gli esperti intervenuti nel corso della tavola rotonda ‘Alimentazione e Nutrizione ai tempi del Covid-19’, tenutasi oggi nell’ambito di Welfair 2020, l’evento digitale organizzato da Fiera Roma dedicato alla salute. “Per tutti i malati di Covid finiti in terapia intensiva – ha spiegato Giovanni Spera, presidente eletto della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare (Sisdca) – il grasso viscerale ha costituito un fattore più determinante dell’età e delle precedenti patologie respiratorie“.

