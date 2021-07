Ci sono voluti 300.000 genomi per scattare la fotografia dell’evoluzione in tempo reale del Covid-19. Lo studio di sei ricercatori americani pubblicato su Pnas, rivista scientifica statunitense e organo ufficiale della United States National Academy of Sciences, svela i meccanismi del virus che, in poco più di un anno, ha messo in scacco il mondo. Ne scopre le origini attraverso le prime mutazioni, una delle quali individuata nella lontana Oceania; porta alla luce evidenze che superano la concezione tradizionale secondo la quale la chiave per disinnescarlo si trovi solo nella proteina Spike; ne individua gli spostamenti tra continenti e le fasi di crescita, stasi e ripresa; suggerisce una nuova strada per aggredirlo: non solo sequenziare, ma…