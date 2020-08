“Ci attende una fase nuova. Dobbiamo provare a tornare alla vita di prima, senza avere paura, ma con grande attenzione”. A dirlo in un’intervista al Corriera della Sera è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, che poi, alla domanda su come si possa tornare alla vita di prima in queste condizioni e se si potrà viaggiare all’estero, spiega: “Con il ministro Roberto Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i Paesi europei, a partire da Francia e Germania. Chi parte e chi arriva dovrà fare un tampone. E un modo per poter tornare a viaggiare, ma in sicurezza. Dobbiamo guardare ai giorni che ci separano dal vaccino con fiducia”.

