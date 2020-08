“Sgarbi lo trovo offensivo e volgare nei confronti dei medici e delle vittime. Spero che saranno presi provvedimenti seri contro di lui e contro le multe per le mascherine. Il suo unico problema è quello di mettersi al centro dell’attenzione”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, rispondendo a una domanda su mascherina, sanificazione, no assembramenti e il ruolo dei “negazionisti”. Quanto a Flavio Briatore, aggiunge: “Sul Billionaire preferisco non commentare. Dico solo che il governo aveva indicato la chiusura delle discoteche come strada maestra nel decreto di luglio, anche se le Regioni potevano derogare”.

