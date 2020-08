“I nostri positivi per il 93% non hanno sintomi”. Sono le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, in un evento del meeting di Rimini. “Abbiamo fatto 1,4 milioni di tamponi, siamo i leader dei tamponi a livello mondiale. In Veneto la situazione è sotto controllo, in tutta la regione ci sono 6 pazienti in terapia intensiva e almeno la metà sono in terapia intensiva per motivi diversi dal coronavirus. Abbiamo 118 persone ricoverate, dare l’idea del Veneto come un lazzaretto… Decisamente no”, dice Zaia. “Siamo pronti a schierare l’artiglieria pesante, siamo quelli che hanno proposto l’uso del tampone rapido che ora viene usato negli aeroporti. Siamo sul pezzo, finiamola di dire che siamo pieni di contagi. Ieri abbiamo avuto 35 ragazzi che sono tornati dalla Croazia positivi”, aggiunge.

