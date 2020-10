“La pandemia ha favorito innovativi sistemi illegali nella fornitura di beni e servizi e nell’ottenimento delle agevolazioni a sostegno di famiglie e imprese. E ha esposto le stesse al rischio di pratiche usuraie, tutti fenomeni questi su cui la nostra attenzione è massima. In tale prospettiva sono state di grande ausilio anche le segnalazione di operazioni sospette veicolate dal sistema anti-riciclaggio che opportunamente classificate hanno consentito di cogliere significativi indici di anomalia”. Lo ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, in audizione davanti alle commissioni riunite Giustizia e Finanze, in relazione a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. “Ho quindi disposto che venisse conferita assoluta priorità ai flussi segnaletici in argomento specie se collegati a tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia, di sviamento di sussidi pubblici e agli abusi di mercato – conclude – Sono quasi 2mila in pochi mesi i contesti su cui si sono già sviluppati o sono in corso mirati approfondimenti”.

Fonte