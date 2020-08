“Ero d’accordo con quei governatori di regione che intendevano prendere misure di controllo agli arrivi” da Paesi a rischio per un alto numero di contagi da coronavirus Sars-Cov-2. “E sono d’accordo sul fatto che il Governo in questo caso cerchi di fare un’operazione unificante su questo fronte. Quindi bene i test, anche se è possibile farli sugli arrivi via aereo, e via nave o treno. Meno facile invece controllare chi arriva in auto, perché ci sono anche quelli”. Il virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta così all’Adnkronos Salute la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, al centro del vertice di oggi con le Regioni.

