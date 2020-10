“Vaccino in novembre? Attenzione, dipende da cosa si intende. Se che per fine novembre un vaccino possa, con procedure di emergenza, essere registrato, allora molto probabilmente sì. Se che a novembre saremo vaccinati e quindi tutto tornerà alla normalità, ovviamente no. Se anche, come sembra, ci sarà la registrazione, poi dovrà iniziare la produzione, la distribuzione, la scelta dei primi gruppi da vaccinare. Il vaccino sarà disponibile, se tutto va bene, in primavera”. Ci tiene a precisarlo Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, dopo l’annuncio di Pfizer che – se i dati attesi saranno positivi – intende chiedere nella terza settimana di novembre il via libera dell’ente regolatorio Usa Food and Drug Administration (Fda) al vaccino anti Covid-19 che il colosso americano sta sviluppando con la partner BioNTech.

