Piano con le riaperture, perché “se molliamo contemporaneamente tutto il rischio è di avere tra un mese 6-7mila casi” di infezioni Covid al giorno, ritrovandoci con lo spettro di nuovi lockdown. Invita alla prudenza Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, sentita dall’Adnkronos Salute sull’opportunità di tornare in stadi e palazzi dello sport. Ieri l’Emilia Romagna e oggi il Veneto hanno deciso per il rientro dei tifosi negli impianti sportivi, pur con numeri contenuti e l’obbligo di rispettare rigorose misure anti-contagio. Ma secondo l’esperta “è troppo presto. Prima di riaprire altro – spiega – io avrei aspettato 15-20 giorni per vedere come va con le scuole”.

