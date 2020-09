“Cosa aspetta il Comitato tecnico scientifico (Cts) ad approvare l’uso dei test salivari? E perché il ministro della Salute non si impone perché possano essere utilizzati?”. E’ la richiesta che arriva dall’immunologa e docente di Patologia generale dell’Università di Padova, Antonella Viola, in un post su Facebook, dove racconta la storia di una mamma e del suo bambino “di quasi 6 anni che frequenta la primaria da 10 giorni. Purtroppo – si legge nella testimonianza riportata dall’immunologa – a causa del brusco cambio di stagione, mio figlio ha avuto 1 giorno di febbre e poi nulla più. La pediatra ci ha inviati a fare il tampone. Ma c’è un problema, mio figlio è autistico e Adhd quindi s’immagini lei: come dovremo contenerlo? Con la forza? Io sono seriamente preoccupata – riferisce la mamma ad Antonella Viola – è mai possibile che almeno per i bimbi con queste caratteristiche non si sia pensato a qualcosa di meno invasivo? Mi aiuti”.

