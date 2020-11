L’agenzia regolatoria statunitense per l’approvazione dei farmaci Fda ha concesso l’autorizzazione d’emergenza (Eua) a bamlanivimab, un anticorpo della società farmaceutica americana Eli Lilly contro Covid-19.

L’anticorpo monoclonale LY-CoV555 si lega alla proteina spike della Sars-Cov-2, neutralizzando il virus e bloccandone l’ingresso nelle cellule umane. Somministrato attraverso un’infusione endovenosa da fare in ospedale, è stato autorizzato a trattare Covid-19 da lieve a moderata, in pazienti con oltre 12 anni di età, positività al virus diagnosticata di recente e ad alto rischio di progredire verso forme gravi e/o di ospedalizzazione, come gli over 65 e con obesità. Nell’autorizzazione si stabilisce che la terapia non va somministrato, invece, in pazienti pediatrici o adulti già ricoverati o che richiedono ossigenoterapia per Covid-19 o altre ragioni.

La decisione dell’agenzia regolatoria si basa sui dati dello studio di Fase 2, BLAZE-1, pubblicati su The New England Journal of Medicine, che valuta l’efficacia e la sicurezza e mostrano che il farmaco riduce la carica virale, i sintomi e il rischio di ospedalizzazione.

L’EUA include un’avvertenza per l’ipersensibilità, comprese l’anafilassi e le reazioni correlate all’infusione. Infatti, sono state osservate reazioni all’infusione correlate al farmaco isolate o ipersensibilità generalmente lievi (due segnalate come reazioni gravi all’infusione, entrambi i pazienti si sono ristabiliti).

«Questa autorizzazione di emergenza ci consente di rendere disponibile un trattamento COVID-19 per pazienti ad alto rischio diagnosticati di recente, aggiungendo uno strumento prezioso per i medici che combattono l’onere crescente di questa pandemia globale» ha dichiarato in una nota David A. Ricks, presidente e CEO di Lilly. Soddisfazione è stata espressa dal direttore scientifico di Eli Lilly Daniel M. Skovronsky per il lavoro dell’azienda e collaboratori, incluso l’NIH, per l’esser riusciti a «creare un nuovo farmaco, produrlo, testarlo in studi clinici e ottenerne l’autorizzazione per l’uso in soli sette mesi».

Bamlanivimab è stato somministrato a Chris Christie, l’ex governatore del New Jersey, quando è stato contagiato dal coronavirus. Si tratta comunque di un farmaco sperimentale, attualmente in fase di sperimentazione: l’autorizzazione della Fda è temporanea e non sostituisce il processo di revisione e approvazione formale.