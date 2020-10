“Se continua così, la prima misura che dovremo applicare in chiesa sarà quella della riduzione del tetto massimo dei fedeli. Non dico domani ma questa sarà la prima misura restrittiva da applicare se i contagi non si fermano”. Monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, sintetizza in questi termini all’Adnkronos quello che nei prossimi giorni potrebbe accadere nelle chiese del Paese se la situazione non cambia. Del resto, anche il segretario generale della Cei, Stefano Russo, ieri, in un messaggio alla Consulta antiusura ha invitato alla prudenza perché “la pandemia non è ancora alle spalle. La continua risalita del numero dei contagi e, persino, delle vittime in Italia e in molti Paesi del mondo ne è una conferma. Ci rendiamo conto che, per far fronte alla situazione generata dal Covid, occorrono interventi a vasto raggio”.

