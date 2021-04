TRIESTE. Venti varianti del coronavirus erano state previste già in dicembre da un gruppo di ricercatori dell’Università di Trieste, in grado di scoprire in anticipo anche la mutazione che caratterizza le varianti oggi più aggressive, ovvero la inglese, la sudafricana e la brasiliana. Anche le altre varianti individuate dai ricercatori triestini in dicembre, ancora senza nome e sulle quali non si hanno al momento dati clinici sufficienti, sono state poi effettivamente rilevate nelle ultime settimane nella popolazione mondiale, e riportate nei database messi a disposizione della comunità scientifica: otto di queste sono considerate potenzialmente pericolose.

Sono gli straordinari i risultati ottenuti dal team di ricerca Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory (MolBNL@UniTS), guidato da Sabrina Pricl, che opera al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’ateneo triestino. Lo studio è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista Acs Nano (American Chemical Society). Per realizzarlo è stato utilizzato il metodo computazionale: l’obiettivo era di valutare in anticipo gli effetti delle varianti di Sars-CoV-2 sull’organismo umano. Le simulazioni al computer hanno permesso, come detto, di scoprire numerose varianti prima ancora della loro diffusione massiccia e il metodo seguito dai ricercatori triestini si rivelerà utile in futuro anche per prevedere l’efficacia dei vaccini e delle terapie.

Un lavoro che a livello internazionale ha raccolto un interesse crescente tra gli scienziati che stanno combattendo contro la pandemia. «Studiare gli effetti delle varianti sull’organismo umano è di fondamentale importanza non solo per comprendere meglio la specificità di questa interazione, ma soprattutto per progettare terapie nuove ed efficienti – spiega Sabrina Pricl, docente di ingegneria chimica e responsabile scientifico del team –. Lo studio può avere importanti applicazioni nella previsione dell’efficacia di vaccini e terapie come anticorpi monoclonali e farmaci antivirali».

«Abbiamo individuato in tutto 20 varianti, sulla proteina Spike e sulla proteina umana Ace2 – continua la ricercatrice triestina –. A parte quella inglese, la sudafricana e la brasiliana, che sono delle polivarianti e sono molto più infettive, le altre sono delle singole mutazioni. Di queste ultime varianti che non hanno nome ne abbiamo previste 8 che potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose, ma non se ne conosce ancora l’impatto a livello clinico perché pur essendo stati segnalati casi a livello mondiale, sono molto più rare e i dati clinici sono insufficienti. Speriamo che non comincino a farsi strada».

Sono state utilizzate tecniche di simulazione al calcolatore «che hanno permesso l’impiego di risorse e investimenti ridotti, oltre a una processazione dei dati notevolmente più rapida rispetto a quelli dei laboratori sperimentali – rimarca Pricl –. Per rendere l’idea, basti pensare che per validare le previsioni di questo studio realizzato da soli 5 ricercatori sono stati condotti due lavori sperimentali che hanno coinvolto in tutto ben 22 esperti. Inoltre, abbiamo lavorato a titolo gratuito».

Una metodologia che ha consentito di portare avanti l’attività di ricerca anche in periodi di forti restrizioni per l’accesso ai laboratori e rispettando le misure anti-Covid. È stato possibile effettuare uno studio di gruppo pur restando separati, usando le piattaforme di collegamento per meeting virtuali e sfruttando internet per accedere alle risorse di calcolo anche tramite l’accesso ai super computer del Consorzio italiano per l’high performance computing.

«È fondamentale osservare che il nostro approccio, completamente basato su simulazioni al calcolatore, ha rivelato un accordo con i dati sperimentali ricavati dai pazienti pari al 92 %» evidenzia Erik Laurini, docente di simulazione molecolare.

«In questo momento – afferma Domenico Marson, docente di termodinamica – ci stiamo dedicando alla previsione degli effetti delle varianti del virus, incluse le più diffuse inglese, sudafricana e brasiliana, su diverse classi di anticorpi diretti alla neutralizzazione del Sars-CoV-2». «In particolare – aggiunge il ricercatore –, abbiamo considerato anticorpi sia di origine fisiologica, ad esempio quelli trovati nelle persone che hanno già ricevuto uno dei vaccini, che di origine sintetica come gli anticorpi monoclonali. Questi ultimi sono di forte interesse come possibile approccio terapeutico». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA