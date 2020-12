“Sto valutando una nuova ordinanza” per il Veneto “che non prevede restrizioni per le attività commerciali ma servirà per evitare gli assembramenti”. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa ribadendo che “non è possibile vedere le immagini di questi giorni con assembramenti per gli acquisti di Natale”. Perché ha spiegato il presidente del Veneto: “Siamo nella parte alta della curva, vediamo un trend di timida discesa in Veneto. E adesso speriamo che pian piano decresca. Ma c’è sempre il tema del distanziamento sociale che va privilegiato per non far circolare il virus”.

