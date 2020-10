Curva dei contagi Covid in salita, ma ancora “non esiste alcuna emergenza ospedaliera” e “non ci sono le condizioni per ipotizzare un lockdown in Veneto“. E’ quanto dice il governatore Luca Zaia nel suo intervento programmatico in consiglio regionale, dove spiega come “già oggi il sistema sanitario” regionale sia “pronto ad attivare 1016 posti letto di terapia intensiva. Abbiamo a disposizione tutti i macchinari necessari, a cominciare dai respiratori automatici, e abbiamo un’autosufficienza media di otto mesi per tutti gli altri dispositivi come mascherine e guanti. Qualche difficoltà, avanti nel tempo, potrebbe esserci per i camici, ma ci stiamo lavorando. Sul fronte del personale, non ci sono problemi per quello infermieristico che, dopo le molte assunzioni fatte, è sufficiente, mentre preoccupa la carenza di medici. Un problema nazionale che viene da lontano. Per questo ho già chiesto al Ministro della Salute Speranza di attivare dei corsi rapidi di anestesia e rianimazione per medici di altre specialità”.

Fonte