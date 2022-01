“In Veneto sono 150mila gli over 50 non vaccinati. Avranno la possibilità di prenotarsi o di approfittare dell’accesso libero già da oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un punto stampa a Marghera sull’emergenza Covid, riguardo all’obbligo vaccinale per gli over 50 previsto dal decreto del governo.

Obbligo vaccinale over 50 scatta da subito



Sono 6.846 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio 2022 in Veneto, secondo numeri e dati del bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 33 morti. I nuovi casi positivi sono stati individuati su 39.484 tamponi, il tasso di positività è al 17,34%. I pazienti ricoverati per Covid in Veneto sono 1.680 (+153). In area non critica sono ricoverate 1.475 persone (+150). I pazienti Covid in terapia intensiva sono 205.