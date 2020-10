“In Veneto i numeri sono ancora sotto controllo ma se non si interviene subito con rigorosi provvedimenti anche qui la situazione finirà fuori controllo come sta avvenendo a Milano, a Napoli, in Piemonte e Liguria”. E’ l’allarme lanciato da Walter Ricciardi sulle pagine del Mattino di Padova. Il consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, ricorda che era “tra quelli che da tempo sosteneva che andassero chiuse tutte le attività non essenziali. Purtroppo non è stato fatto e ci troviamo in alcune aree ad avere una situazione ormai fuori controllo. Quando dissi che eravamo sulla lama di un rasoio aggiunsi che mi aspettavo che a novembre avremmo raggiunto i sedicimila casi al giorno. Purtroppo ci siamo già arrivati. Il lockdown si può ancora evitare ma non con misure leggere”.

Fonte