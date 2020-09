“Io la mascherina la metto anche sulle mani. E pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere !! Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti. Sarà la giustizia a fargli pagare il conto…se saranno in grado di farlo..in ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza. Statemi bene tutti”. Vasco Rossi in un post su Instagram prende con forza le distanze dal movimento che considera alcune misure prese dal governo per contrastare il Covid come scuse per far passare forme di controllo scelte ad hoc. Il Blasco coglie anche l’occasione per rimarcare che l’unica strada al momento è la mascherina.

