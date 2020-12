“Ci siamo svegliati oggi più sereni e più ottimisti: abbiamo il primo vaccino, ne abbiamo somministrati 139 e stanno tutti benissimo. Oggi però non è il tempo di rilassarsi né di ricercare o costruire storie o personaggi. Non abbiamo eroi o angeli, ma operatori che fanno il proprio dovere fino in fondo nella quotidianità e che hanno voluto dare la loro testimonianza d’amore per loro stessi, per i loro cari, per i pazienti, per il Paese. Continuiamo a lavorare perché la strada, ora in leggera discesa, è comunque ancora tutta da percorrere fino alla fine. Vinceremo, ma guai a distrarsi!”. Così in un post su Facebook il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, torna sul V-Day in Istituto e ripercorre gli 11 mesi dal primo caso alla giornata di ieri con gli operatori dello Spallanzani vaccinati.

Fonte