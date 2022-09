Covid, vaccino bivalente: nel Lazio al via prenotazioni booster over 12

Nel Lazio “sono partite sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) le prenotazioni per ricevere la dose booster di richiamo del vaccino bivalente” anti-Covid “aggiornato alle varianti” Omicron, “rivolta agli over 12 anni. Il richiamo può essere fatto nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale. E’ possibile ricevere il vaccino presso uno degli hub su tutto il territorio, dal proprio medico di famiglia o presso una delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “E’ bene alzare i livelli di protezione in vista dell’inverno – raccomanda – Buon vaccino a tutti!”.