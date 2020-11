Per la vaccinazione anti-Covid-19 in Italia “si partirà con quantitativi limitati, uno, due, tre milioni al mese, a partire da gennaio, e di diversi vaccini che andranno tenuti rigorosamente separati, quindi una delle decisioni importanti sarà se vaccinare per gruppi”. Lo ha detto il Direttore generale dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, partecipando in diretta streaming su Facebook all’incontro ‘Un vaccino per tutti’, secondo appuntamento di ‘Internazionale’ a Ferrara. “L’importante sarà fare sempre il richiamo con lo stesso vaccino, senza alcuna confusione organizzativa. Si inizierà con le categorie a rischio: personale sanitario, persone a contatto con il pubblico, forze dell’Ordine, personale delle Rsa, categorie più fragili e poi i grandi anziani over 75. Sarò quindi un procedimento graduale”.

