Ristoranti, palestre, caffè e altri luoghi affollati al coperto avrebbero causato circa 8 nuove infezioni su 10 nei primi mesi dell’epidemia di Sars-Cov-2 negli Stati Uniti. A puntare i riflettori su questi spazi chiusi è una nuova analisi pubblicata su ‘Nature‘, che potrebbe aiutare in tutto il mondo le autorità alle prese con la programmazione di coprifuoco, lockdown parziali e altre misure in risposta a nuovi focolai del virus causa di Covid-19. Lo sottolinea il ‘New York Times’, dando largo spazio al lavoro. Il team di ricerca ha mappato la mobilità di circa 98 milioni di persone in negozi di alimentari, chiese, hotel e bar.

