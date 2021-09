Una nuova versione in due dosi del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha dimostrato negli Stati Uniti una efficacia del 94 per cento contro la malattia da moderata a severa, paragonabile a quella dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna (efficacia che scende al 75% negli altri Paesi dove è stato testato). La cosa più importante è però l’efficacia contro la malattia grave: 100 per cento.

Lo ha fatto sapere la stessa azienda, comunicando i risultati di tre nuovi studi sul vaccino Janssen. Stando a J&J, una immunita’ ancora maggiore viene garantita dalla somministrazione di una dose di richiamo dopo il vaccino monodose. Presi insieme, gli studi “dimostrano che il vaccino assicura una protezione duratura che puo’ essere rafforzata con una dose extra”, ha spiegato in un comunicato il direttore della sezione ricerca e sviluppo di Janssen, Mathal Mammen. Il vaccino di Johnson & Johnson ha ottenuto l’autorizzazione all’uso d’emergenza il 27 febbraio scorso dalla Fda americana e tati Uniti (Fda). Secondo i dati dei Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), è stato somministrato a 14,8 milioni di cittadini negli Usa.

Attualmente la compagnia ha avviato la Fase 2 dei test clinici sulla versione a due dosi, somministrate a 56 giorni di distanza l’una dall’altra. In base ai risultati provvisori, tale versione assicura protezione al 100 per cento contro le forme gravi dell’infezione da Covid-19 e al 94 per cento contro quelle moderate. Un secondo studio mostra che le persone che ricevono una dose extra dopo la somministrazione del vaccino monodose – quello attualmente utilizzato – incrementano di dodici volte gli anticorpi contro il Covid-19. Il terzo studio, infine, si basa sugli effetti del vaccino su 390 mila persone negli Stati Uniti immunizzate lo scorso luglio: Janssen si e’ dimostrato efficace all’81 per cento nel prevenire i ricoveri in ospedale.