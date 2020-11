Lo studio

LE BUONE sono un bene prezioso di questi tempi. Se arrivano dal nostro Paese, poi, una rarità. Ma è proprio quello che ci regala uno studio a cui ha collaborato l’Università di Siena: un farmaco che sembra ridurre drasticamente la mortalità nei pazienti Covid. Si tratta del baricitinib, una molecola abbastanza recente usata di norma per aiutare i pazienti con artrite reumatoide che falliscono la prima linea di terapia. Un farmaco già in commercio e tendenzialmente ben tollerato dai pazienti, che è stato testato contro Covid 19 in una ricerca appena pubblicata su Science Advances, con risultati estremamente promettenti, seppur ancora assolutamente preliminari.

Lo studio ha coinvolto i ricercatori dell’Imperial College di Londra, del Karolinska Institute di Stoccolma, L’università di Siena e quella di Albacete, in Spagna. “Si tratta di un nuovo modello di collaborazione scientifica molto interessante”, spiega Francesco Michetti, Professore di Malattie Infettive di Pisa che guida il team italiano che ha partecipato allo studio. “I colleghi dell’Imperial College hanno identificato un farmaco estremamente promettente utilizzando l’intelligenza artificiale per screenare un enorme database di molecole, quelli svedesi hanno testato in laboratorio gli effetti del farmaco utilizzando degli organoidi, strutture cellulari artificiali che mimano le caratteristiche di un organo umano, e noi e i colleghi spagnoli abbiamo portato avanti la ricerca clinica, verificandone l’efficacia sui nostri pazienti”.

Il farmaco

Il baricitinib è un cosiddetto Jak inibitore, una molecola che blocca una classe di enzimi chiamati janus chinasi, coinvolte nei processi infiammatori mediati dalle citochine. È stato sviluppato per la cura di malattie infiammatorie autoimmuni come l’artrite reumatoide, ma grazie alle ricerche del team dell’Imperial College ha mostrato grandi potenzialità anche nei pazienti Covid: la molecola sembra infatti capace di agire sia sull’infezione virale, diminuendo le chance che il virus infetti nuove cellule, sia sui processi infiammatori che danneggiano gli organi dei pazienti e sulla cosiddetta “tempesta di citochine” che rappresenta la più grave complicazione della malattia.

I pazienti

Il farmaco è stato somministrato a 83 pazienti ricoverati per Covid 19, tutti di età avanzata (avevano in media 81 anni) e con una malattia con sintomi moderati o gravi. I risultati sono quindi stati comparati con quelli di un gruppo di controllo, composto da pazienti con caratteristiche paragonabili a quelli reclutati per lo studio che non hanno però ricevuto il baricitinib, e i risultati si sono rivelati da subito estremamente promettenti. Nel gruppo trattato con il farmaco la mortalità è stata infatti inferiore del 71% rispetto a quelli che hanno ricevuto le terapie standard. E se il 35% dei pazienti non trattati con baricitinib è morto o ha avuto bisogno di essere intubato, la percentuale tra quelli che hanno ricevuto il farmaco è scesa invece al 17%.

Servono altri test

“Il nostro chiaramente è un proof of concept, uno studio realizzato per testare le potenzialità del farmaco ma che non può ancora giustificare il suo utilizzo clinico”, conclude Michetti. “I risultati comunque sono stati veramente incoraggianti, e meritano senz’altro di essere approfonditi con uno studio prospettico randomizzato che ne potrebbe certificare l’efficacia clinica. So che la casa farmaceutica che lo produce e il National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano stanno già lavorando a uno trial simile, e i risultati potrebbero arrivare già in un paio di mesi se tutto andrà come sperato. Se confermassero i nostri risultati si tratterebbe realmente di un’ottima notizia, perché al momento abbiamo pochissimi farmaci con cui combattere questa malattia”.