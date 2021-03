NELL’arsenale dei farmaci per il trattamento della polmonite da Covid-19 entra oggi a far parte anche il baricitinib, medicinale normalmente usato per l’artrite reumatoide. A sostenerlo in un editoriale commento di un nuovo studio del National Institute of Health (NHI), pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine, sono Delia Goletti, responsabile dell’Unità di Ricerca Traslazionale del Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Preclinica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e Fabrizio Cantini, direttore del reparto di Reumatologia dell’Ospedale Santo Stefano di Prato. Come raccontano i due esperti, infatti, il baricitinib si è dimostrato efficace nel ridurre i tempi di guarigione, principalmente per i pazienti con una forma moderata di polmonite, che necessitano di un supporto di ossigeno, ma non di ventilazione meccanica.

Le terapie contro la Covid-19

Ad oggi non esistono farmaci in grado di bloccare l’infezione del coronavirus né di prevenire o curare la polmonite da Covid-19. Questa malattia, infatti, viene trattata con terapie di supporto e, nei casi più critici, con un supporto meccanico alla respirazione. Per i pazienti ricoverati con una polmonite di severità media, ricordano i due firmatari dell’editoriale, viene utilizzato l’antivirale remdesivir, che risulta essere più efficace all’inizio della sintomatologia per le forme più lievi, mentre lo standard di cura per le forme più gravi è il desametasone, un farmaco corticosteroide. “Il tutto sta nel capire quando utilizzare questi farmaci”, commenta Goletti. “Il desametasone, per esempio, ha dimostrato di essere utile nel ridurre il 30% di mortalità nelle polmoniti severe, che richiedono una ventilazione meccanica”. Tuttavia, non è ancora chiaro come utilizzare al meglio questo farmaco nelle polmoniti che non richiedono una ventilazione invasiva. “Questi studi sono in corso”, aggiunge l’esperta.

La combinazione baricitinib-remdesivir

In un recente studio svolto dal NIH, chiamato ACCT-2, i ricercatori hanno valutato in circa mille pazienti ospedalizzati gli effetti di baricitinib, un farmaco usato per la terapia dell’artrite reumatoide, in associazione con il remdesivir, sia sul tempo di guarigione che sullo stato clinico. Dai risultati è emerso che, rispetto ai pazienti trattati unicamente con il remdesivir, quelli che hanno ricevuto entrambi i farmaci hanno mostrato un tempo per il recupero più veloce, e il 30% in più di probabilità di miglioramento dello stato clinico al quindicesimo giorno, con una minore incidenza di eventi avversi gravi (16% contro 21%).

Il tempo di guarigione ridotto

L’efficacia della terapia combinata si è dimostrata migliore nei pazienti che necessitavano di un supporto di ossigeno, ma non di una ventilazione meccanica, con un grado di severità della malattia pari a 6 (la scala va da 1, forme lievi che non necessitano di ospedalizzazione a 8, il decesso). Questi pazienti, infatti, hanno avuto in media un tempo di recupero di 10 giorni, rispetto ai 18 giorni del gruppo trattato con il solo remdesivir. Anche per i pazienti con una polmonite con grado di severità di 5 si è verificato un miglioramento in media del 17% del tempo di recupero, e un aumento delle probabilità di miglioramento clinico.

Gli effetti di baricitinib

Queste ultime evidenze confermano i risultati degli studi pubblicati lo scorso anno sulla rivista Journal of Infection e svolti per la prima volta in Italia da Cantini, con il supporto scientifico di Goletti all’Ospedale Santo Stefano di Prato e in altri sei centri clinici italiani. Da questi studi, infatti, sono emersi gli effetti benefici del baricitinib per il trattamento della Covid-19, in termini sia di sicurezza che di efficacia. “Questa farmaco ha un’attività antinfiammatoria, ovvero riduce lo stato infiammatorio del paziente”, spiega Goletti. “Ecco perché è utile per l’artrite reumatoide e, anche, per la Covid-19”. Infatti, prosegue l’esperta, in questa malattia sono importanti due fattori: il virus che causa la malattia e la risposta immunitaria che cerca di arginare l’azione del virus. Il bariticinib, in sostanza, inibisce la cascata infiammatoria che viene indotta da una risposta immunitaria contro il virus. “Questo farmaco ha sicuramente la potenzialità di ridurre la risposta immunitaria esagerata al virus che è quella che poi genera la malattia a livello dei diversi organi, primo tra tutti il polmone”, commenta Goletti. “E ha anche dimostrato di avere, almeno in vitro, attività antivirali, di essere cioè capace di ridurre la replicazione del Sars-Cov-2”. Il baricitinib, inoltre, viene somministrato per via orale e non ha effetti collaterali sul fegato, in quanto viene metabolizzato dal rene. “Questo non è un dettaglio”, aggiunge l’esperta. “Molti farmaci sono metabolizzati a livello epatico e bypassare questa via può essere utile nel caso di comorbidità epatiche o di somministrazione contemporanea di più farmaci”. È importante ricordare che nei pazienti con artrite reumatoide che seguono una terapia con il baricitinib per mesi o anni, è possibile riscontrare un aumentato rischio di trombo-embolismo. “Tuttavia, nei pazienti Covid-19 la terapia proposta dura solo due settimane e comunque questi pazienti sono sottoposti a terapia con eparine a basso peso molecolare per la profilassi di eventi trombo-embolici”, precisa l’esperta.