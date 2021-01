LA CAMPAGNA vaccinale in atto, che nel nostro Paese ha superato la quota di un milione di vaccinati, suscita speranza ma anche dubbi e incertezze, sia per i lunghi tempi ancora necessari per ottenere un’immunità diffusa a tutta la popolazione, sia per le modalità con cui i vaccini sono stati sviluppati e con cui le strategie di contrasto alla pandemia sono state comunicate al pubblico dalle autorità sanitarie e politiche di tutto il mondo. L’effetto della diffusione del nuovo coronavirus sulla salute, sull’economia e sulle prospettive future dell’umanità intera è stato infatti devastante e genera ansie e preoccupazioni, in particolare nelle persone più fragili, per le quali le reti sociali, messe in crisi dal virus e dalle misure di isolamento, sono essenziali. Il vaccino potrebbe rappresentare la via maestra per sconfiggere la pandemia e ritrovare la libertà, limitata dalle misure restrittive; eppure la quota di persone sfavorevoli o quantomeno scettiche rispetto alla possibilità di vaccinarsi supera in Italia il 40% secondo la Fondazione Umberto Veronesi. Tra i più dubbiosi nei riguardi del vaccino vi sono le donne, i giovani e le persone sofferenti di depressione e ansia, mentre gli anziani, che si sentono più vulnerabili al virus, sono in genere più favorevoli.

Il rifiuto della vaccinazione, che l’Organizzazione mondiale della sanità pone tra le prime dieci minacce globali per la salute, è in crescita negli ultimi anni, anche tra il personale sanitario. Le principali motivazioni per il rifiuto sono il timore di effetti imprevisti a lungo termine, l’avversione per le case farmaceutiche, la preferenza per l’immunità naturale; la maggior parte delle persone si sentirebbe più fiduciosa se potesse essere rassicurata sulla tollerabilità dei vaccini e sull’esistenza di una sperimentazione rigorosa prima della loro diffusione.

Il lavoro di comunicazione dovrebbe essere quindi incentrato sull’illustrazione dei benefici del vaccino e sulla sicurezza delle procedure seguite per svilupparlo. Vi sono poi alcune fasce di età particolarmente colpite dall’emergenza pandemica sia in termini di rischi per la salute che per lo stress legato alle misure di isolamento. Gli anziani, per esempio, particolarmente vulnerabili alle sequele neuropsicologiche dell’infezione, o i bambini e gli adolescenti, che soffrono di più per le conseguenze dell’isolamento: ansia, disperazione, rabbia, aumento del rischio di dipendenza. Infine le persone con bisogni speciali, disabilità intellettiva o autismo, che come segnalano Elisabetta Buonaguro, dell’Università di Napoli “Federico II”, e Marco Bertelli, del Crea-Fondazione San Sebastiano di Firenze, possono avere particolari difficoltà a comunicare, a seguire meticolosamente le procedure di distanziamento, ad adattarsi alle situazioni complesse e hanno bisogno di una routine costante e dell’aiuto degli altri.

Alcune ricerche illustrano i possibili benefici di terapie integrative, come la vitamina D3, regolatrice della risposta immunitaria e infiammatoria, gli acidi grassi polinsaturi omega-3, che per i neuroscienziati del King’s College di Londra hanno un effetto modulatore della risposta immunitaria e protettivo contro lo stress psicofisico associato al Covid, o la melatonina, che secondo una ricerca dell’Università Cattolica di Buenos Aires e dell’Università di Toronto avrebbe proprietà immunostimolanti, antivirali, neuroprotettive e regolatrici dei ritmi circadiani contro lo stress causato dall’isolamento. I servizi sanitari, e in particolare quelli di salute mentale, devono attrezzarsi per affrontare le nuove esigenze emerse con la pandemia. L’interconnessione, che è causa della diffusione globale del contagio, è però anche un’occasione per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento delle pratiche.