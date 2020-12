I dati delle curve di incidenza e mortalità attribuibili a Covid-19 in queste ultime settimane in Veneto sono sotto gli occhi di tutti. Nel confronto ormai classico con la Lombardia, cioè la regione che ha accumulato finora il maggior numero di casi e di decessi nell’intero arco della pandemia in Italia, il Veneto segna nella settimana 20-27 dicembre 23729 nuovi casi ufficiali contro i 12737 della Lombardia, nonché 656 decessi contro i 529 della Lombardia, che pure ha il doppio degli abitanti del Veneto.

Questi dati colpiscono soprattutto se paragonati ai valori di incidenza e mortalità della prima ondata epidemica quando il Veneto fu riconosciuto, anche a livello internazionale (vedi l’articolo apparso su Science il 28 agosto 2020) come un esempio di come si può efficacemente controllare la diffusione di Sars-CoV-2, non solo per l’ormai citatissimo esperimento di Vò, ma più in generale per l’intensa ricerca diagnostica del virus coi tamponi molecolari, il riconoscimento dell’importanza degli asintomatici contagiosi e l’efficienza della medicina attiva sul territorio. Questa differenza nella risposta alla seconda ondata rispetto alla prima, appare sorprendente, se non propriamente paradossale, se si pensa che le regioni italiane sono in generale meglio preparate rispetto a quanto (non) lo fossero nella prima ondata, virus e malattia si conoscono meglio e c’è maggiore disponibilità di presidi diagnostici, di protezione individuale e consapevolezza del loro uso.

Zaia, il presidente della Regione, sembra attribuire la maggiore incidenza dei casi al fatto che nel Veneto si eseguono più tamponi suggerendo quindi che differenze, tipo quella che ho riportato su con la Lombardia, siano fittizie. Cita in proposito il tasso di contagiosità (rapporto fra positivi e tamponi effettuati) che di certo rimane più basso di quello della Lombardia ma è da notare che nella settimana di cui sopra il tasso del Veneto è passato da 6,86 a 7.44 mentre quelli della Lombardia e dell’intera Italia sono rimasti pressocché inalterati o con piccolissimi incrementi. Tutti questi valori sono però delle stime di cui non conosciamo gli intervalli fiduciali, cioè il loro grado di incertezza, quindi diamo ancora per possibile che il presidente Zaia sostenga una valida spiegazione dei fatti.

Prendiamo allora i dati di mortalità, sui quali l’incertezza è assai minore e ragionevolmente possono essere considerati validi. In tutta la prima ondata, la mortalità attribuibile a Covid-19, qui calcolata come numero di decessi su 100.000 abitanti, è risultata essere di 161 e 43 (dati al 31.5.2020) in Lombardia e Veneto, rispettivamente, cioè quasi 4 volte inferiore in Veneto. Al 28 dicembre, le mortalità sono diventate 248 e 121, sempre per 100000 abitanti, in Lombardia e Veneto, rispettivamente, quindi la differenza di merito del Veneto si è praticamente dimezzata ed è superiore, sia pur di poco, a quella dell’intera Italia (119).

In altre parole, la mortalità della Lombardia è incrementata solo (si fa per dire!) dell’1.5% fra prima e seconda ondata (finora) ma quella del Veneto si è triplicata. Da notare che i fattori di rischio di decesso non sono sostanzialmente diversi fra Lombardia e Veneto, e la fascia di età con particolare infausta prognosi (costituita dai soggetti fra 75 e 90 anni) è praticamente identica, proporzionalmente, nelle due regioni. I dati di mortalità respingono la spiegazione che dei contagi ha dato il presidente Zaia. E’ noto infatti che la mortalità attribuibile a Covid-19 è fortemente associata ai valori degli “effettivi e reali” contagi.

Un ultimo esempio è fornito da ricercatori americani che in un recentissimo lavoro pubblicato su Jama Internal Medicine hanno mostrato come la mortalità da Covid-19 in quasi mille ospedali americani sia fortemente correlata alla prevalenza dell’infezione da Sars-CoV-2. Pertanto, le ragioni dell’attuale andamento dell’epidemia in Veneto vanno ricercate altrove, a meno di pensare che il virus “veneto” sia diventato più aggressivo (siamo in tema di varianti virali in questo periodo) o che il trattamento dei pazienti sia meno appropriato che nella prima ondata, due fattori che sembrano molto improbabili o di cui comunque non c’è evidenza. In ogni caso, il “miracolo” del Veneto non sembra essersi ripetuto. Sarebbe molto importante ed istruttivo scoprirne le reali cause.

*Membro dell’American Academy of Microbiology