Il 21 maggio, la Commissione Europea e l’Italia ospitano a Roma il Global Health Summit; dal 24 maggio al primo giugno, i paesi membri dell’Organizzazione Mondiale della Salute si riuniranno per l’Assemblea annuale; ed il 2 giugno, il Giappone ospiterà il Covax Amc Summit.

Tutti questi incontri affronteranno il problema del controllo della pandemia del Covid-19, con – auspicabilmente – una particolare attenzione per la campagna di vaccinazione. Il controllo della pandemia richiede infatti una campagna di vaccinazione globale, ma la maggior parte delle dosi di vaccino sono state finora somministrate solo in paesi ad alto reddito. Perché la comunità internazionale non riesce a correggere questo squilibrio?

La straordinarietà della pandemia ha stimolato risposte ”straordinarie” da parte di diversi organismi. Ad esempio, la ricerca di nuovi vaccini é stata sostenuta da ingentissimi finanziamenti pubblici. L’Agenzia Europea del Farmaco e la Food & Drug Administration statunitense hanno fatto ricorso all’autorizzazione “condizionale” e “d’emergenza” per accelerarne la disponibilità. Ma il mondo del commercio e della proprietà intellettuale resta su posizioni conservatrici.

Una proposta presentata in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da India e Sudafrica per sospendere temporaneamente la protezione della proprietà intellettuale in ambito Covid-19 ha ricevuto il sostegno di un centinaio di paesi fra cui (limitatamente ai vaccini) gli Stati Uniti, ma non quello dell’Unione Europea. Eppure, la proposta è in linea con l’articolo IX del testo fondatore dell’OMC, e risponde a una reale situazione di emergenza, nella quale i detentori dei brevetti non riescono a far fronte alle necessità globali.

La sospensione temporanea dei brevetti non sottrarrebbe loro un mercato, ma estenderebbe ad altri la possibilità di produzione – possibile nel breve e medio termine nei paesi al alto reddito, ed in altri come l’India, l’Indonesia, la Thailandia e il Brasile. Inoltre, i vaccini sono stati sviluppati grazie ad importantissimi finanziamenti pubblici, il cui contributo non viene riconosciuto dal sistema brevettuale. Infine, il proposito espresso da piú paesi di devolvere ad altri il proprio surplus, è utile solo in parte, e solo in una logica di breve periodo.

L’aumento della produzione sarebbe accelerato da un trasferimento volontario delle tecnologie, che è avvenuto finora in maniera molto limitata (Astra Zeneca per esempio ha trasferito la capacità produttiva al Serum Institute in India, che deve però ora far fronte ai drammatici bisogni interni).

Nel maggio del 2020 è stato creato, sotto la supervisione dell’Organizzazione Mondiale della Salute, il “Technology Access Pool” (C-TAP), una piattaforma per la condivisione volontaria delle tecnologie relative a farmaci, vaccini e diagnostici per il Covid-19. Si tratta di uno strumento vantaggioso anche per i detentori dei brevetti, che resterebbero coinvolti nella gestione delle licenze condivise tramite il C-TAP. Ma finora nessuno ha risposto a questo appello, mentre la lotta alla pandemia si complica a cause dell’emergere di nuove varianti.

C’è bisogno di decisioni coraggiose ed innovative, per riorientare la lotta al Covid-19 nel senso di una sfida collettiva. Si tratta di scelte moralmente e pragmaticamente ineludibili. Moralmente, perché la salute è un diritto umano. Pragmaticamente, perché le sacche di ”non vaccinazione” creano i presupposti per nuove varianti che circolano liberamente, come le merci. La sospensione temporanea dei brevetti darebbe un messaggio forte che il mondo della salute globale, della politica, dell’industria e del commercio sono uniti nella lotta alla pandemia; e accelererebbe la possibilitá di incrementare le capacità produttive, per la vaccinazione globale.

*Claudia Lodesani, presidente di MSF Italia

*Raffaella Ravinetto, Istituto di Medicina Tropicale di Anversa, ed ex presidente di MSF Italia