SU una cosa la comunità scientifica concorda quasi unanimemente: se si vuole contenere la diffusione delle varianti emergenti, è necessario individuare e isolare tempestivamente i nuovi casi. Per questo il classico tampone molecolare non è sufficiente, ma occorre un test specifico in grado di rilevare e seguire l’evoluzione di Sars-CoV-2. Qualcosa di simile a quello a cui stanno lavorando i ricercatori della Novozymes, azienda biotecnologica danese. Gli scienziati hanno sviluppato un test rapido in grado di rilevare le varianti del nuovo coronavirus che presentano mutazioni pericolose. Se validato e reso disponibile su larga scala, si potrebbe avere uno strumento prezioso in grado di migliorare significativamente il monitoraggio della diffusione delle versioni più rischiose di Sars-CoV-2.

Il test PCR, il classico tampone molecolare, funziona cercando sequenze brevi – lunghe circa 20 lettere – specifiche per il genoma di Sars-CoV-2. In pratica, al campione viene aggiunto un “primer”, ovvero un breve frammento di DNA, corrispondente a ciascuna sequenza target, dando il via a una reazione a catena facilmente rilevabile in caso di un legame tra il primer e la sequenza specifica. Generalmente si cercano tre sequenze e, in questo modo, è possibile rilevare grandi mutazioni. Una mutazione grande in una sequenza target interrompe il legame del “primer”. In questo caso, un test risulterà positivo solo per due delle tre sequenze target. E’ così che, casualmente, alcuni test PCR sono stati in grado di rilevare la variante B.1.1.7 nel Regno Unito. La cosiddetta variante inglese, infatti ha una delezione che si trova solo in una delle sequenze target. Si è trattato di un caso fortuito, ma estremamente prezioso perché ha consentito ai ricercatori di vedere che la variante si diffonde più velocemente della versione originale. Tuttavia, la maggior parte delle mutazioni del coronavirus, come la mutazione E484K, che aiuta le varianti rilevate in Sud Africa e in Brasile a eludere l’immunità, comportano soltanto il cambio di una lettera in un’altra, il che non è sufficiente per fermare il legame del “primer” e quindi non possono essere rilevate dai test PCR standard.

Intercettare le mutazioni

Il metodo sviluppato dall’azienda danese, invece, prevede l’esecuzione di un test PCR aggiuntivo su un campione. Nel test extra, viene aggiunto un po’ di DNA artificiale, che si lega in modo particolarmente stretto a una sequenza bersaglio mutante, oltre a un “primer” che corrisponde alla sequenza non mutante. Se la mutazione è presente, il risultato cambia. Secondo i ricercatori, questo passaggio aggiuntivo richiede solo mezz’ora in più del solito. Lo svantaggio principale è che fare un test extra significa che i laboratori non saranno in grado di eseguire la stessa quantità di test che fanno attualmente. Ma l’utilità di un test simile è indubbia. Con questo strumento è possibile rivelare se il virus che infetta qualcuno ha una o più delle mutazioni.

Longform

“Quando si ha il risultato, si potrebbe dire, ‘sì, sei positivo al coronavirus e porti una variante problematica’”, dice al New Scientist Astrid Iversen dell’Università di Oxford, che sta collaborando con Novozymes. La speranza è che le persone positive a una delle varianti temute prestino particolare attenzione nell’evitare di infettare gli altri. Non solo. Il test danese potrebbe facilitare anche il tracciamento delle varianti. “Questo è qualcosa di assolutamente necessario”, dice Iversen. “Per il track and trace, non appena sai che una persona è positiva, devi sapere se porta una variante problematica, per impedire che quella variante si diffonda nella comunità”, aggiunge. Al momento, l’unico modo affidabile per rilevare le varianti è sequenziare l’intero genoma del virus Sars-CoV-2, un processo costoso e lento. Ci vuole circa una settimana nel Regno Unito, secondo Nick Loman dell’Università di Birmingham, che fa parte del Covid-19 Genomics UK Consortium, il consorzio che esegue il sequenziamento.

Il nuovo test, se validato, cambierebbe le cose. Gli studi iniziali suggeriscono che il metodo è estremamente accurato. Il team sta ora cercando di confermare i risultati testando campioni già sequenziati. Questo processo dovrebbe essere completato in una settimana circa, dopodiché i ricercatori pubblicheranno il protocollo completo. Novozymes ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di ricavare un vantaggio economico con lo sviluppo di questo test. “È davvero qualcosa che facciamo solo per aiutare”, afferma il suo chief science officer, Claus Crone Fuglsang. “Vogliamo solo che questo venga divulgato il più ampiamente possibile”, aggiunge. È probabile che molti altri gruppi stiano lavorando su approcci simili. Public Heath England ha detto, ad esempio, che sta lavorando con partner commerciali per sviluppare test PCR per le varianti. Anche questa è una buonissima notizia. Perchè, così come per il vaccino, secondo gli scienziati, più test avremo e meglio riusciremo a contenere la pandemia che oggi sembra essere guidata proprio da queste varianti.