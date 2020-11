Distinguere velocemente, in 24 ore, se un paziente ha il coronavirus oppure è stato colpito dall’influenza A e B e dal virus respiratorio sinciziale (Vrs) responsabile della polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto dei 2 anni. E’ quanto promettono i primi risultati di un nuovo test ‘3 in 1’ eseguiti dal 4 novembre a oggi all’Irccs Negrar di Verona. “I dati rilasciati non registrano alcun caso di influenza nei primi 4.000 pazienti analizzati finora e riprendono il trend australiano del minore impatto dell’influenza stagionale, grazie alle misure di contrasto alla pandemia. Resta fortemente raccomandata la vaccinazione antinfluenzale”, sottolineano i medici dell’Irccs Negrar.

Fonte