“Studi hanno mostrato come il contagio” da coronavirus Sars-Cov-2 “non avviene all’esterno e in luoghi ventilati e, come confermato dall’università di Oxford a fine maggio, il virus non sopravvive più di 6-7 minuti ai raggi ultravioletti”. Queste evidenze “diventano importanti per tutte le asserzioni sulle famose mascherine”. Il loro uso “va rivisto soprattutto in vista della prossima apertura delle scuole a settembre”. A suggerirlo è stato il virologo Giulio Tarro, durante il suo intervento al convegno in Senato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, evento al centro di polemiche in seno alla comunità scientifica italiana.

