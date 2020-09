“Le persone sane asintomatiche non possono essere considerate contagiose”. Lo scrive in un post su Facebook il virologo Giulio Tarro in riferimento alla pandemia di Coronavirus. “Il problema -osserva- è sorto facendo i tamponi a tappeto con un’alta percentuale di falsi positivi. Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del coronavirus, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia. Purtroppo il fine è quello di prolungare il lockdown per una infezione le cui vittime sono inferiori da 100 a 500 volte i decessi quotidiani per patologie cardiovascolari = 600 e per patologie tumorali = 500”.

Fonte