SI È PARLATO spesso, durante la pandemia, dei tamponi rapidi nasali fai da te: ma a che punto siamo? Negli Usa, la Food and Drug Administration (Fda) ha già approvato alcuni di questi test da fare a casa; da questa parte dell’oceano, tre di questi tamponi sono autorizzati in Germania, ma in generale in Europa – e in Italia – sono utilizzati all’interno di studi clinici. Intanto la farmaceutica Roche ha recentemente annunciato di aver ottenuto il marchio CE (necessario per l’immissione in commercio di un prodotto) di un tampone nasale meno invasivo da poter svolgere anche in auto-somministrazione, sebbene in presenza di un operatore: una via di mezzo, insomma, fra un tampone svolto dal personale sanitario e un tampone fai da te.

Tampone nasale o rino-faringeo: che differenza c’è?

L’idea alla base dei tamponi rapidi nasali (fai da te o meno che siano) è di fornire strumenti meno invasivi e di ridurre il carico e i rischi di contagio per il personale sanitario. Con questo obiettivo nasce anche il tampone messo a punto da Roche che, stando a quanto riferito dalla farmaceutica, dovrebbe arrivare a breve sui mercati che accettano il marchio CE. La novità del nuovo test rapido è che riduce il fastidio e rende più agevole la procedura, per bambini e anziani (ma non solo), dato che il campione viene raccolto nella zona anteriore del naso anziché nella parte più profonda della rino-faringe. Il test non è l’unico con queste caratteristiche, dato che anche altri tamponi fai da te in corso di studio e già in uso (sebbene ancora poco diffusi) in Italia sono nasali e non rino-faringei, ma potrebbe essere il primo a poter essere utilizzato in auto-somministrazione, anche se sotto la supervisione di un operatore sanitario. Il vantaggio, in questo caso, sta nel fatto che per l’operatore si ridurrebbe la vicinanza fisica e quindi il rischio di contagio.

Quanto è preciso il nuovo tampone nasale

I dubbi di alcuni esperti, esposti anche in un articolo su Nature, riguardano il fai da te: il rischio potrebbe essere quello di prelevare il materiale biologico in maniera non corretta, falsando i risultati. Tuttavia uno studio ancora preliminare (su 146 partecipanti sintomatici) indica che il tampone fai da te potrebbe essere efficace quanto quello effettuato dal personale sanitario. Un’altra perplessità, che non riguarda solo i test fai da te ma in generale quelli rapidi, riguarda la minore precisione rispetto a quelli classici, molecolari, dai tempi più lunghi. Nel caso del test Roche, l’azienda riferisce un’elevata sensibilità e specificità, due misure della precisione del test, anche quando svolto in modo autonomo. In particolare la sensibilità e la specificità in un campione di 468 persone sono risultate pari rispettivamente all’84% e al 99,8% nel caso di tamponi somministrati in autonomia dai partecipanti. Le percentuali basate su questo campione sono superiori ai requisiti minimi indicati dal Ministero della Salute (sensibilità uguale o superiore all’80% e specificità uguale o superiore al 97%).

La ricerca sui tamponi fai da te

Dell’argomento si parla già da diverso tempo, da quando in Veneto nel novembre scorso è partita una sperimentazione su tamponi da fare a casa, acquistabili in farmacia a meno di 3 euro, sulla base del test diagnostico sviluppato dal gruppo del microbiologo Roberto Rigoli di Treviso. L’indagine è ora conclusa e i risultati sono in corso di valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente i test diagnostici rapidi sono ad uso esclusivo del personale sanitario (nei centri preposti o nelle farmacie). Un altro kit fai da te nasale, chiamato Uffa, è stato realizzato dal laboratorio di immunologia dell’Ospedale Meyer di Firenze ed è in corso di validazione.

Fra i test fai da te già disponibili, c’è un tampone molecolare (non rapido), anche questo nasale e meno invasivo, per auto-somministrazione, sviluppato dalla startup Testami insieme a Biogem. Già acquistabile online, il kit, certificato dal Ministero della Salute, si basa sul prelievo nasale del campione che deve essere spedito dall’utente ai laboratori di ricerca, i quali a loro volta comunicheranno l’esito.