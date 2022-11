Covid, super esperti Spallanzani: "Fase del tutto nuova, è Covid-23"

“Ci troviamo in una fase” pandemica “assolutamente nuova, che potremmo oggi definire ‘Covid-23’, in cui il virus, pur persistendo, va verso una fase di endemizzazione“. E’ emersa questa consapevolezza nel corso del meeting di insediamento dei super esperti che compongono il board scientifico internazionale dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, secondo quanto riferisce l’Inmi in occasione del convegno. All’evento ha partecipato anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci.