Anziani e giovani

Proprio mentre è sotto gli occhi di tutti la ripresa delle movide a scarso distanziamento nei nostri centri città e sulle nostre spiagge, arriva dagli Usa uno studio che fa riflettere. Secondo la ricerca, pubblicata sul Journal of Adolescent Health può ammalarsi di Covid-19 in forma grave un 18-25enne su tre. Come dire che l’essere giovani potrebbe non proteggere a 360 gradi dal rischio di incorrere nei sintomi gravi di malattia.

Gli autori, una squadra di esperti di medicina dell’adolescenzA del Benioff Children’s Hospitals della University of California di San Francisco UCSF, sono partiti dall’osservazione che il numero di giovani contagiati dal Sars-CoV-2 negli States è in aumento, allora hanno esaminato i dati relativi a un campione rappresentativo a livello nazionale di circa 8.400 uomini e donne tra i 18 e i 25 anni, concludendo che la ‘vulnerabilità medica’ complessiva è pari a circa 33% per i maschi e al 30% per le femmine.

I dati dei CDC, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (che non sono inclusi nello studio UCSF) indicano che mentre i pazienti di età superiore ai 65 anni hanno una probabilità significativamente più alta di essere ricoverati in ospedale rispetto ai giovani, questo divario si sta riducendo. In effetti, dai dati raccolti nella settimana terminata il 18 aprile, ci sono stati 8,7 ricoveri per 100mila nella fascia di età 18-29 anni, e 128,3 in quella superiore ai 65 anni. Ma nella settimana che si è conclusa il 27 giugno, i numeri sono stati, rispettivamente per i due gruppi demografici, 34,7 e 306,7. Il che significa un aumento del 299% dei ricoveri per i giovani, e del 139% per gli anziani. Insomma, sebbene i valori assoluti siano ancora decisamente a svantaggio di genitori e nonni, i ricoveri dei nipoti sono cresciuti più velocemente.

Il vizio del fumo

L’équipe di ricercatori guidatA Sally Adams, della divisione di Medicina dell’adolescenza e giovanile della UCSF, ha determinato la vulnerabilità medica dei ragazzi facendo riferimento agli indicatori di rischio identificati dai Cdd, ovvero problemi cardiaci, diabete, asma, patologie autoimmuni come lupus o artrite reumatoide, malattie del fegato, obesità e fumo. Tra i risultati più significativi, gli autori hanno segnalato che tra i 6.741 non fumatori la suscettibilità a sviluppare di Covid19 in forma più seria è di circa il 16% rispetto al 31,5% misurato nell’intero campione, inclusi quindi i fumatori. A proposito di fumatori, gli autori hanno incluso nella categoria non solo i consumatori dei sigarette e sigari, ma anche gli utilizzatori di sigarette elettroniche, concludendo che “a tutti e tre erano associati effetti avversi sulla funzione respiratoria e immunitaria”.

“Il rischio di essere vulnerabili alle malattie gravi viene dimezzato quando i fumatori vengono rimossi dal campione”, ha affermato Charles Irwin, co-autore dello studio. “Gli sforzi per ridurre il fumo e l’uso di sigarette elettroniche tra i giovani adulti – ha aggiunto – probabilmente abbasserebbero la loro vulnerabilità alle malattie gravi”.

Le differenze di genere

Le differenze di genere sono state rilevate per cinque indicatori di vulnerabilità. Le donne hanno avuto maggiori probabilità di avere l’asma (10 contro 7,3%), di essere obese (3,3 contro 2,6%) e di essere affette da malattie immunitarie (3,2 Contro 1,6%). Ma le giovani donne fumatrici erano significativamente meno dei loro coetanei maschi, un fatto che ha comportato una vulnerabilità medica complessiva del 29,7 per cento rispetto al 33,3 rilevata tra gli uomini.