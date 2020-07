Nuovo studio a Mantova sul plasma iperimmune per trattare i soggetti ripetutamente positivi a Covid-19. Dopo lo studio Plasma-Covid-19 Mantova-Pavia e lo studio Rescue, è stato recentemente autorizzato dal Comitato etico della Val Padana lo studio Clean, rivolto ai soggetti adulti asintomatici ripetutamente positivi al Sars-CoV-2 che non sono in grado di eliminare il virus, verosimilmente per uno stato di immunodepressione acquisita (soggetti anziani, pazienti oncologici). L’obiettivo “è quello di eradicare in maniera persistente il virus attraverso la somministrazione di 1 o 2 unità di plasma iperimmune, facendo così terminare la quarantena ai soggetti positivi”, spiega in una nota l’Asst di Mantova.

