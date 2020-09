Perché per qualcuno l’infezione da Sars-Cov-2 passa praticamente senza sintomi e altri pazienti rischiano la vita? A gettare luce su questo ‘mistero’ di Covid-19 è uno studio pubblicato su ‘Science’, secondo il quale la genetica spiega il 15% delle forme gravi. Lo rivela il Consorzio internazionale di genetica, Covidhge, a cui partecipa il Laboratorio di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata diretto da Giuseppe Novelli, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Secondo il lavoro, cause genetiche e immunologiche spiegano il 15% delle forme gravi di Covid-19. I pazienti osservati hanno in comune un difetto nella produzione degli interferoni di tipo I (Ifn), proteine che aiutano a regolare l’attività del sistema immunitario con funzioni antivirali.

