Un certo tipo di grasso si rivela alleato di Covid-19. Da uno studio italiano arriva infatti un nuovo importante contributo alla conoscenza dei fattori che possono condizionare la prognosi nelle persone colpite da Covid-19. Se sovrappeso, diabete e obesità sono riconosciuti come elementi di rischio, a fare la differenza è anche il tipo di grasso che presenta il paziente. A identificarne la correlazione sono stati i ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’ospedale Bufalini di Cesena che, in uno studio pubblicato sulla rivista ‘Diabetes Care’, hanno dimostrato come l’accumulo di grasso viscerale, ovvero quello che avvolge gli organi interni, è associato a un maggior rischio di ricovero in terapia intensiva nei pazienti con Covid-19.

Fonte