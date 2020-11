“Nessun effetto significativo sullo stato clinico dei pazienti e sulla mortalità complessiva di chi ha ricevuto la terapia del plasma”. Sono le conclusioni a cui arriva una ricerca pubblicata sul ‘New England Journal of Medicine’, uno studio randomizzato in cui la terapia del plasma è stata confrontata con il placebo in soggetti con forme gravi di Covid. Lo studio ha esaminato 228 pazienti, che hanno ricevuto la terapia del plasma da convalescente, e 105 che hanno avuto il placebo. Dopo 30 giorni “nessuna differenza significativa nei risultati clinici è stata notata tra il gruppo che ha avuto la terapia del plasma e il gruppo con il placebo”, avverto i ricercatori dell’Hospital Italiano di Buenos Aires. La mortalità complessiva è stata “del 10,96% nel gruppo del plasma convalescente e 11,43% nel gruppo placebo”, aggiungono.

