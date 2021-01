Quando Fabio, il nostro caro amico Falco, si è preso il Coronavirus probabilmente avrà imprecato con il suo mezzo sorriso, maledicendo la sfiga cosmica. Ieri, dopo mesi di resistenza, e Dio solo sa se non ha resistito per settimane e settimane legato a una macchina per far riprendere i suoi polmoni devastati dalla polmonite interstiziale, il Covid ha avuto la meglio. E dopo infiniti alti e bassi, Fabio se ne è andato. E’ morto all’Ismett di Palermo, la sua, la nostra città, dove i medici lo hanno seguito al di là di ogni ragionevole speranza, quando tutti noi avevamo capito che di speranze non ce n’erano più, oltre quelle macchine che lo tenevano ostinatamente in vita.

Il perché di questa azione così devastante del Coronavirus su di lui probabilmente non ce la spiegherà mai nessuno, anche se forse servirebbe a noi tutti, compagne e compagni delle lunghe estati nella sua casa sul lungomare di Mongerbino, a pochi chilometri da Palermo, per farcene una ragione. Almeno razionalmente. Perché il tam tam scattato tra tutti quelli della sua banda, professionisti sparsi in giro per l’Italia, e affranti tutti, increduli tanto da non riuscire neanche a parlarne al telefono, difficilmente può essere capito da chi non ha realizzato in un attimo che siamo tutti vulnerabili, indipendentemente dall’età: Il coronavirus lancia in aria una moneta e la sorte dipende da come cade. Certo, poi c’è l’età, ci sono le patologie concomitanti, ma qualche volta no, ti prende e basta.

L’età, poi. Ci hanno convinto che Covid era cosa da vecchi, lo abbiamo scritto tante volte con la speranza inconfessabile di poterla fare franca, ed è ancora difficile fare i conti con quelli che si è portato via e che invece vecchi non erano. Per non parlare di come invece abbia spazzato una generazione di nonni e genitori anziani. Covid è imprevedibile, e si prende anche chi non ha 80 anni. Fabio – Pilgrim per molti di noi – ne aveva 64 di anni, un “diversamente giovane”, come avrebbe detto ironicamente. Come diversamente giovani ci sentiamo noi, ancora sotto i 60 anni, quando ci diciamo “stasera esco con i ragazzi”. Era un po’ sovrappeso, come capita a tanti, quando della vita si ama anche il buon cibo e gli aperitivi con gli amici. Aveva l’artrite psoriasica, e oggi si crede che chi soffra di patologie autoimmuni abbia esiti peggiori, quando si ammala di Covid.

Lavorava in ospedale, al Civico di Palermo, come tecnico di camera iperbarica. Certo, gli ospedali sono luoghi più esposti, tanto che la campagna di vaccinazione parte proprio da tutti gli operatori sanitari: in ogni caso il vaccino per lui è arrivato troppo tardi.

Fabio era il più grande di alcuni di noi. Si era sposato con Marcella e aveva avuto due figli, ma era più fanciullo dei suoi figli: amava i giochi di ruolo, le corse con le macchinine montate su piste che sembravano non finire mai, i campionati in giro per il mondo. Campione nazionale e non solo. Partiva in macchina da Palermo e tutto il viaggio a disquisire di regole, recensioni, strategie di gioco. E finiva quasi sempre al primo posto. San Marino, Francia, persino Stati Uniti, dove si vantava di aver “insegnato” il gioco agli americani. Riusciva a coinvolgere anche chi non si faceva appassionare dai giochi. Dando consigli online persino a giocatori australiani. E anche se la vita, e la nostra negligenza, qualche volta ci fa perdere di vista, sapere che un bastardissimo virus venuto chissà da dove ce lo abbia portato via così no, davvero non ci sta bene.