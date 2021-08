Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una ordinanza che prevede dal 31 agosto il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi proviene dal Regno Unito. Ma solo nel caso in cui il viaggiatore abbia completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente risulti negativo a un tampone antigenico o molecolare.

Nella stessa ordinanza, fa sapere in una nota il dicastero. è prevista la proroga delle misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi.

Intanto, l’Aifa ha dato il via libera alla vaccinazione eterologa anche pre gli over 60 in caso abbiano avuto reazioni avverse gravi a carico della sfera coagulativa dopo la prima dose del vaccino anti Covid Vaxzevria di AstraZeneca. “Analogamente a quanto già deciso per i soggetti con meno di 60 anni, applicando il principio di massima precauzione, l’Agenzia specifica che, nei soggetti che abbiano presentato reazioni avverse gravi di tipo trombotico o comunque a carico della sfera coagulativa dopo somministrazione di Vaxzevria, si può procedere al richiamo con un vaccino a m-RNA” si legge sul sito. Via libera dunque alla seconda dose con Pfizer o Moderna.