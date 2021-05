Chi, tra il 16 maggio e il 31 luglio, arriva da uno dei 27 Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Israele non ha più l’obbligo di quarantena. Basterà esibire il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore che precedono l’arrivo in Italia.

Lo stabilisce una ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza che per ora sarà in vigore per due mesi e mezzo ma potrà essere rinnovata e che sostituisce le precedenti regole.

Nel dettaglio i Paesi di provenienza per cui non è più necessario l’isolamento fino a 14 giorni sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Divieto di ingresso per chi arriva dal Brasile

Con la stessa ordinanza, Speranza ha invece prorogate le misure restrittive nei confronti del Brasile, sempre fino al 30 luglio 2021, vietando l’ingresso e il trasnsito in Italia per chi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia è stato o è passato dal Paese sudamericano. Le persone che per ragioni di salute, di necessità o di lavoro oppure i residenti in Italia o chi debba raggiungere l’abitazione dei propri figli o del proprio coniuge potrà farlo a patto di presentare il risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, di sottoporsi a un secondo test al momento dell’arrivo in aeroporto o entro 48 ore dallo sbarco, di rispettare un periodo di quarantena di dieci giorni e, infine, di fare un terzo test al termine dell’isolamento.

Voli Covid tested anche a Napoli e Venezia

L’altra novità riguarda invece i voli sperimentali Covid tested, già in funzione negli aeroporti di Roma e di Milano. Una seconda ordinanza del ministro coinvolge ora anche gli scali di Venezia e di Napoli, fino al 30 ottobre 2021. E allunga anche la lista di Paesi di provenienza. Finora i voli coprivano solo la tratta fra Stati Uniti e Italia, ora sono stati aggiunti anche il Canada, il Giappone e gli Emirati Arabi. Chi proviene da uno di questi Paesi e si imbarca su un Covid tested sbarcando poi in uno dei 4 scali italiani deve sottoporsi a un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti alla partenza e a un secondo tampone all’arrivo a destinazione, ma non sarà più sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria.

Nel dettaglio gli aeroporti coinvolti sono: il “Leonardo da Vinci” di Roma, l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, Napoli-Capodichino, il “Marco Polo” di Venezia, gli scali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, il “John Fitzgerald Kennedy” e il “Newark Liberty” di New York, Philadelphia, Washington Dc), Canada, Giappone, Emirati Arabi.