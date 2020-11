Una buona notizia sul coronavirus dalla ricerca ‘targata’ Ieo. Nei pazienti oncologici gli anticorpi contro l’infezione da Covid-19 si attivano come nei soggetti sani: lo dimostra uno studio pilota dell’Istituto Europeo di Oncologia, appena pubblicato su ‘Annals of Oncology’ e coordinato da Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione sviluppo nuovi farmaci per terapie innovative Ieo. “Sappiamo che tutti i malati di Covid sviluppano anticorpi specifici, le ImmunoGlobuline G (IgG) anti-Sars-CoV-2, entro tre settimane dal contagio – spiega Curigliano – ma fino a ieri non esistevano dati relativi ai pazienti oncologici”.

