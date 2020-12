“Dobbiamo evitare la recrudescenza del virus all’inizio del prossimo anno. E i sacrifici degli italiani servono a questo. Abbiamo visto infatti che basta poco per ripiombare in situazioni pericolose, nei mesi estivi sono aumentati gli spostamenti e si è abbassata la soglia di attenzione e del rispetto delle regole e abbiamo pagato il prezzo. Ora nelle prossime settimane, dove con la pausa natalizia si riprendono le relazioni sociali, potrebbe essere un momento che ci rimette in difficoltà”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite della nona edizione dell’Healthcare Summit del Sole 24 Ore.

Fonte