“Con l’ultimo decreto c’è un passo avanti del nostro Paese, la ragione è anche che abbiamo raggiunto una percentuale assolutamente rilevante, alle 6 di questa mattina l’89,41% degli over 12 anni ha avuto la prima dose, restano non vaccinati poco più del 10% delle persone over 12. Queste occupano i due terzi delle terapie intensive e il 50% dei posti in area medica. L’obiettivo del governo è ridurre l’area dei non vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento alla conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti Covid adottati dal governo.

Alla domanda sulla possibile revisione dell’obbligo dei tamponi per chi rientra in Italia dall’estero, Speranza ha risposto che “l’ordinanza è vigente e lo sarà fino al 31 gennaio, poi chiaramente sulla base del quadro epidemiologico il governo farà le sue valutazioni. Voglio solo far notare che dopo la scelta dell’esecutivo italiano, che in quelle ore fu anche discussa, circa 10 Paesi europei hanno seguito esattamente la stessa misura da noi proposta”.