L’ultimo bollettino di Covid-19 in Italia segna “un altro passo verso il picco dei contagi, che appare davvero vicino in alcune regioni come Lombardia, Liguria, Trento, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. La Valle d’Aosta, che per prima ha raggiunto i vertici di incidenza, pare già aver scavallato”. La curva epidemica “prosegue la marcia verso la cima” secondo Paolo Spada, chirurgo vascolare dell’Humanitas Research Hospital autore della rubrica ‘Numeri in pillole’ sulla pagina Facebook ‘Pillole di ottimismo’. “Qualcuno è già molto vicino”, assicura l’esperto esortando a “forza e coraggio, che i numeri ci possono anche aiutare”.

