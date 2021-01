Mentre la campagna di vaccinazione dei lavoratori della sanità prosegue, il numero dei contagiati in questo ambito di lavoro aumenta. Sono infatti 14.014 i nuovi casi soltanto in un mese, che portano a 102.290 gli operatori sanitari contagiati dal Covid in Italia dall’inizio dell’epidemia. I dati sono diffusi dall’Istituto superiore di sanità, raccolti con il servizio di sorveglianza integrata dell’ente e sono aggiornati al 16 gennaio. Nel complesso, sono 386.079 i nuovi casi registrati negli ultimi 30 giorni, sui 2.343.069 complessivi e dai dati dell’Iss emerge che l’età media di chi contrae il Covid è in leggera risalita, a 47 anni. Tra il totale dei malati, il 12,2% ha tra 0 e 18 anni, il 43,1% 19-50 anni, il 28% 51-70 e il 16,7% ha piu’ di 70 anni.

Sul fronte dei dati è da registrare anche l’analisi settimanale del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronaviurs-Dati e analisi scientifiche”. Secondo Sestili la settimana conclusa ieri ha registrato la riduzione del 24% di nuovi casi e di circa il 21% degli ingressi nelle unità di terapia intensiva, oltre alla riduzione del 13% dei decessi. “Finalmente si vedono gli effetti del Dpcm Natale”, ha commentato l’esperto. “Venivamo infatti – ha aggiunto – da due settimane consecutive di aumento dei contagi, dopo ben sei settimane di riduzione”.

La curva in calo è sottolineata anche dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo: “Al momento sembra una curva sotto controllo anche se sotto controllo sarà solo con l’immunità di gregge – ha detto Miozzo – L’indicazione del comitato è quella di lavorare per contenere e ridurre questa maledetta curva. L’Italia sta lavorando bene, è un prezzo pesante quello pagato dai cittadini, abbiamo passato un periodo di vacanze invernali inusuale, ma i risultati ci sono, non abbiamo avuto la curva che altri paesi hanno avuto, non abbiamo il numero delle vittime che altri paesi europei hanno avuto”.

Sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione ha aggiunto: “Il ritardo della Pfizer sembra ora limitarsi a una settimana, adesso parliamo di 150 mila dosi in meno, ma se si resta nell’arco di una settimana il problema si risolverà”.