“Istituire una giornata in memoria delle vittime è doveroso per tenere alta l’attenzione e fare in modo che non succeda più quello che abbiamo vissuto. Cosa penso dei tre deputati che si sono astenuti? Sono senza parole…”. A parlare è Francesco Passerini, sindaco di Codogno, che commenta all’AdnKronos la notizia del voto favorevole alla Camera sul’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, che si terrà ogni 18 marzo. Una votazione avvenuta quasi all’unanimità: 418 favorevoli, nessun contrario e tre astenuti. “Su certe cose dovremmo smetterla di guardare al cappellino politico, alla bandierina. Dovrebbero essere valori comuni, di tutti. Non so chi siano i tre, ma spero che si siano astenuti perché preferiscono un’altra data”, aggiunge Passerini.

Fonte