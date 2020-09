Per Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, dice che è possibile ridurre i tempi della quarantena. in particolare a chi è bloccato in casa perché è stato in contatto con un parente, un collega, un compagno di classe, insomma, un contatto stretto positivo. A patto che risulti negativo al tampone. “Oggi una persona va in quarantena per due ragioni – spiega Sileri intervistato da ‘Qn’ – se è positiva, che non vuole dire per forza malato, deve fare un percorso particolare e attendere la negativizzazione attraverso due tamponi da effettuare a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. In questo caso dobbiamo essere cauti, perché non sappiamo quanto una persona positiva possa trasmettere il virus. Ma di certo non possiamo attendere un mese né i due tamponi negativi; ne basta uno“.

Fonte