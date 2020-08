“Sono preoccupato per coloro che tornano dalle vacanze. I casi di contagio riguardano più queste persone che non i migranti che vengono controllati e quarantenati”. A puntualizzarlo è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3, a proposito del rischio contagi coronavirus. Sileri ribadisce la necessità di prestare “massima attenzione” ai migranti, che “devono essere testati” e “controllati perché non devono fuggire. Ma – sottolinea – sono più preoccupato dei casi che arrivano in business class“. Al momento infatti, fa notare, i contagi “che osserviamo sono più dovuti a persone che tornano dalle vacanze. Ne abbiamo diversi di focolai che sono stati circoscritti e chiusi”.

Fonte